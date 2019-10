<p><a href='https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71288229_1297072200467112_6208860098110947328_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQn2hCn1mwup9sRCaJLs40Ziihfdlund1UaRwQHT8ZCKKMZR0BgKxJG1Enrx6QMQldg&_nc_ht=scontent-lht6-1.xx&oh=ca9ab8a192977c7af8bd18f99e4c2394&oe=5E326799' rel='prettyPhoto'><img alt='' class='article_style1' src='https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71288229_1297072200467112_6208860098110947328_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQn2hCn1mwup9sRCaJLs40Ziihfdlund1UaRwQHT8ZCKKMZR0BgKxJG1Enrx6QMQldg&_nc_ht=scontent-lht6-1.xx&oh=ca9ab8a192977c7af8bd18f99e4c2394&oe=5E326799' /></a></p> <p> </p> <p><span style='color:#1d2129; font-family:inherit; font-size:14px; white-space:pre-wrap'>Stand Up To Racism forum</span></p> <div class='_63eu _63ev' style='background-color:#ffffff; box-sizing:border-box; color:#1d2129; font-family:Helvetica,Arial,sans-serif; font-size:14px; max-height:none; overflow-wrap:break-word; overflow:visible; padding:12px'> <div class='_63ew' data-testid='event-permalink-details' style='font-family:inherit; white-space:pre-wrap'> <p><span>• End the hostile environment</span></p> <p><span>• Defend the rights of EU nationals</span></p> <p><span>• Refugees</span></p> <p><span>& migrants welcome</span></p> <p><span>• No to racism, Islamophobia & antisemitism</span></p> <p> </p> <p><span>Speakers include:</span></p> <p><span>Councillor Majid Mahmood</span></p> <p><span>Kedisha Burrell-Brown</span></p> <p><span>Desmond Jadoo Chair UK Windrush Movement</span></p> <p><span>Delcan Downes, Regional Organiser GMB</span></p> <p><span>Abiline McShane, GRT spokesperson</span></p> <p><span>Esther Bakari, I Am Esther campaign</span></p> <p><span>SUTR National Speaker</span></p> </div> </div>

Stand Up To Racism: Stand Up To Racist Johnson

